«Industry»: Hochhinaus in der Hochfinanz Londons im Dezember

TV-News

Die neue HBO-Serie zeigt junge aufstrebende Unternehmer im Sumpf der Finanzgeschäfte der Stadt an der Themse auf Sky.

Der Starttermin der neuen achtteiligen HBO-Serieist nun bekannt geworden. Sie wird ab 30. Dezember immer mittwochs ab 20.15 mit drei Folgen am Stück auf Sky Atlantic zu sehen sein und auf Sky Ticket sowie SkyQ verfügbar sein. Die Serie wurde von Mickey Down («You, Me and the Apocalypse») kreiert und erzählt die Geschichte von jungen Hochschulabsolventen, die in London ein großes Geschäft machen wollen als zukünftige Unternehmer.Im Fokus dabei steht die junge Harper Stern (Myha’la Herrold), die von New York nach London zieht, um im renommierten Hochfinanzunternehmen Pierpoint & Co. ihre Karriere zu starten. Dabei kämpft sie um den Posten mit mehreren anderen Nachwuchskräften, von denen am Ende nur die Hälfte bleiben darf. Dabei sind ihre Konkurrenten aus reichem Haus, aus der Arbeiterklasse oder sehen diese Position nur als ein kleines Übel an. Ein bunter Mix an jungen Leuten, die innerhalb dieser ruchlosen Unternehmerkultur hinabrutschen und dabei durch die Einflüsse von Egoismus, Sex und Drogen nicht mehr unter Freund, Feind und Liebhaber unterscheiden können.Produziert wird «Industry» von Bad Wolf («His Dark Materials») für HBO und BBC One. Als Autoren und ausführende Produzenten fungieren Mickey Down und Konrad Kay («Hoff the Record»). Weitere ausführende Produzenten sind Jane Tranter («Succession»), Lachlan MacKinnon, Ryan Rasmussen, Daid P. Davis, Joel Collins und Ben Irving (BBC). Darsteller sind neben Herrold noch Marisa Abela, Harry Lawtey, David Jonsson, Ken Leung, Conor MacNeill, Frey Mavor, Nabhaan Rizwan und Will Tudor.