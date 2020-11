Quotencheck

Seit sechs Jahren ist die Gartensoap schon im Programm von VOX zu sehen. Dieses Mal ging es unter anderem nach Würzburg.

Mit dem Spin-Off von «Ab ins Beet! Die Garten-Soap» hat VOX eine weitere Show, die man am Wochenende ausstrahlt. Über 45 Episoden sind bislang entstanden. In dem Format versuchen Claus, Ralle und Ralf eine trostlose Wiese in einen blühenden Garten umzugestalten – und das innerhalb von nur einer Woche.In der ersten Folge der sechsten Runde vonbesuchte man Jan und Sylvia im Sauerland. 1,48 Millionen Zuschauer verfolgten die Premiere am Sonntag, den 4. Oktober, um 18.10 Uhr. Die Sendung aus Iserlohn erreichte einen Marktanteil von 5,7 Prozent Marktanteil. Ein früherer Werkhof sollte ein Garten werden, doch man musste die Brüder um Hilfe holen. Dieses Unterfangen sahen 0,52 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei siebeneinhalb Prozent.Sieben Tage später waren die drei bei Marion und Stefan in Schortens zu Gast. 1,55 Millionen Zuschauer verfolgten das Abenteuer zwischen Jever und Wilhelmshaven, der Marktanteil lag bei 5,9 Prozent. Mit 0,57 Millionen Umworbenen sicherte man sich einen tollen Marktanteil von 8,4 Prozent.Am dritten Wochenende ging es nach Würzburg. 1,50 Millionen Menschen wollten die Ausgabe aus Unterfranken sehen und wie der Garten von Esther und Thomas auf Vordermann gebracht wird. Die Sendung verbuchte 5,6 Prozent Marktanteil. Mit 0,54 Millionen Zuschauern sicherte man sich einen Marktanteil von 7,7 Prozent.Da Henriks Tochter eingeschult wurde, durfte in der Woche darauf Gunnar aushelfen. «Die Beet-Brüder» besuchten Johanna und Jens, die in der Nähe der deutschen Weinstraße wohnen. 1,79 Millionen Zuschauer verfolgten am 25. Oktober dieses Unterfangen, eine Woche später stieg die Reichweite sogar auf 1,94 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 6,2 und 6,9 Prozent, bei den Umworbenen sicherte man sich tolle 8,1 und 9,5 Prozent Marktanteil.Am Sonntag, den 8. November, standen gleich zwei Episoden der Serie auf dem Programm. Davon profitierten die Einschaltquoten. Die Abenteuer aus Wildeshausen und Neukirchen-Vluyn erreichten 1,62 sowie 2,06 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei tollen 6,0 und 6,4 Prozent. Mit 0,54 sowie 0,80 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich VOX 7,6 und 8,8 Prozent.Im Durchschnitt erreichte die sieben-teilige Staffel 1,71 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, das VOX-Format sicherte sich 6,1 Prozent Markanteil. Mit 0,61 Millionen jungen Zuschauern fuhr man weit überdurchschnittliche 8,2 Prozent Marktanteil ein. «Die Beet-Brüder» ist kein besonders teures Format, weshalb VOX wohl mit Sicherheit eine neue Staffel bestellen wird.