Produktion der zweiten Staffel startet bei «Gentleman Jack»

England

Die Dreharbeiten im britischen Halifax gehen in die zweite Runde des Historiendramas von BBC One und HBO.

Die Premiere von «Gentleman Jack» ist bereits eineinhalb Jahre her und nun beginnt die Produktion der zweiten Staffel im britischen Halifax. Das Historiendrama von BBC One und HBO behandelt dabei die reale Geschichte der Grundbesitzerin Anne Lister (Suranne Jones), die zwar durch eine Heirat mit gutem Hause den Großgrundbesitz ihrer Vorfahren wiedererwecken, aber dies mit einer lesbischen Heirat verwirklichen will. Die einstigen Tagebücher Listers, in denen ihr Leben niedergeschrieben war, waren in Code geschrieben und wurden erst vor einigen Jahren entschlüsselt.Die zweite Staffel startet im Jahr 1834, als Anne Lister und Ann Walker (Sophie Rundle) ihr frisches Eheleben auf Shibden Hall beginnen. Durch ihre Verbindung wollen die beiden Karrierefrauen zu eines der mächtigsten Paare in Yorkshire werden. Dabei ist die örtliche Bevölkerung Halifaxs durch den Lebensstil, sowie der Pläne Listers eingeschüchtert und beunruhigt, sodass der Ort kurz vor einer Revolution steht. So spielt die unternehmerische Dame ein gefährliches Spiel, nachdem sie sich weigert, unauffälliger zu agieren.Weitere Hautrollen spielen wieder Gemma Whelan als Marian Lister, Gemma Jones als Tante Anne Lister und Timothy West als Jeremy Lister, sowie in weiteren Rollen Lydia Leonard (Marianna Lawton), Jodhi May (Lady Vere Cameron), Katherine Kelly (Elizabeth Sutherland) und Derek Riddell (Captain George Sutherland). Entwickelt wurde die Serie von Autorin Sally Wainwright («Scott & Bailey»). Die erste Staffel von «Gentleman Jack» war bereits in Deutschland bei Sky zu sehen.