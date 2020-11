Es bleibt alles so wie es ist: Das ARTE Festtagsprogramm 2020

Vermischtes

Trotz der Ausfälle in diesem Jahr lädt ARTE wieder vom 18. Dezember bis 3. Januar mit einem vollgepackten Kulturprogramm ein, die Feiertage daheim auf dem Sofa zu genießen.

Trotz der Veränderungen in diesem Jahr bleibt bei ARTE fast alles wie gewohnt. Der europäische Kulturkanal lädt vom 18. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 ein, große Spielfilmklassiker, festliche Konzerte und spannende Dokumentationen zu genießen. Neben diesem Programm werden noch Thementage rund um die Welt der Märchen und den Zirkus ausgestrahlt, alles, um die Feiertage bei sich daheim in kleinen Kreis zu feiern.Den Anfang am 18. Dezember machen John Travolta und Olivia Newton-John im Kult-Musicalfilm «Grease» und Mick Jagger zusammen mit Paul McCartney in den Dokumentarfilmen «The Rolling Stones – Crossfire Hurricane» und «Paul McCartney and Wings: Rockshow». Am nächsten Tag wird die Welt der Märchen beleuchtet mit dem Porträt über Hans Christian Andersen, sowie eine Dokumentation über „Hils Holgersson“-Erfinderin Selma Lagerhöf.An Heiligabend gibt es eine verkleinerte „Family Edition“ des alljährlichen Konzerthighlights «Christmas in Vienna» zum Schmaus, da aufgrund der Pandemie das Konzert dieses Jahr nicht im Wiener Konzerthaus stattfinden darf. Am ersten Weihnachtsfeiertag öffnet sich die Manege für den Zirkus mit Performances und Zirkuskunst für den Zuschauer. Das Angebot zwischen den Jahren ist mit den Filmklassikern «Ist das Leben nicht schön?» und «Das Geheimnis des verborgenen Tempels» abgesichert, bevor es zu Silvester ARTE mit «Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker» und dem «Neujahrskonzert aus dem Teatro La Fenice» krachen lässt. Das Festtagsprogramm 2020 schließt dann zuletzt noch im Januar mit dem Klassiker «Stolz und Vorurteil» mit Keira Knightley seine Pforten.