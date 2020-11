Disney und Make-A-Wish feiern Jubiläum mit neuem herzerwärmenden Weihnachtsspot

Vermischtes

Als Teil der gleichnamigen Kampagne „Familie ist das schönste Geschenk“ werden Spendengelder für die Wunschorganisation durch unterschiedliche Aktionen gesammelt.

Im Rahmen des 40-jährigen Partnerschaftsjubiläums von Disney und Make-A-Wish wurde nun ein neuer dreiminütiger Weihnachtsspot mit Eastereggs und tiefer Weihnachtsstimmung produziert und veröffentlicht. Die gleichnamige Weihnachtskampagne heißt dieses Jahr „Familie ist das schönste Geschenk“ und der Spot wird gleichzeitig in 26 Ländern der EMEA-Region sowie in Australien, Neuseeland, Nordamerika und Teilen Asiens über TV und Digital sowie den Disney eigenen Kanälen veröffentlicht.Der Kurzfilm-Spot erzählt die Geschichte der Großmutter Lola und ihrer Enkelin, die immer ihren vertrauten Freund und Plüschtier Micky Maus dabeihat. Das Geschenk, welches Lola 1940 von ihrem Vater als Geschenk überreicht bekommen hat, verbindet sie das zu ihrer eigenen Kindheit und mit dem Überreichen des Freundes an ihre Enkelin erhält sie eine Verbindung zur Gegenwart. So wird sie dazu inspiriert, eine festliche Überraschung am Weihnachtsmorgen vorzubereiten.Das Plüschtier Micky Maus wird bei shopDisney zum Verkauf stehen und jegliche Einnahmen werden an Make-A-Wish gehen. Der Charity-Song „Love Is A Compass“, die im Spot von der britischen Künstlerin Griff gesungen wird, wird ebenfalls als Single veröffentlicht und die Einnahmen werden gespendet. Zusätzlich werden die Familien dazu eingeladen ihre eigenen weihnachtlichen Erinnerungen über Instagram, Facebook oder Twitter mit dem #LoveFromDisney zu teilen, da mit jedem geteilten Beitrag Disney 1 US-Dollar an Make-A-Wish spendet, bis zu einem Maximalbetrag von 100.000 US-Dollar.