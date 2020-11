Erklärung für Anna Faris Ausstieg in «Mom» offenbart

US-Fernsehen

Nach dem überraschenden Ausstieg des schwertrennbaren Duos mit Allison Janney, wird dies nun in der ersten Folge der achten Staffel erklärt.

Die achte und möglicherweise letzte Staffel der CBS-Sitcom «Mom» muss ohne Anna Faris auskommen. Sie spielte Christy Plunkett, die zentrale Rolle der Serie und bildete mit Allison Janney, die ihre Mutter Bonnie spielt, ein unzertrennliches Zweiergespann. In der Premiere der achten Staffel wurde nun ihr Verschwinden erklärt.Die Eltern Bonnie und Adam (William Fichtner) sind auf dem Rückweg vom Flughafen, bei dem sie Christy abgesetzt haben, nachdem sie als angehende Anwältin ein Stipendium für die juristische Fakultät einer Top-Uni in Washington D.C. erhält. Später gibt es zwar noch ein Telefonat zwischen der Mutter und ihr zu hören, aber der Zuschauer versteht nur Bonnies Seite des Anrufes, da sie Anna Faris nicht für einen letzten Gastauftritt überreden konnten.Der Abgang von Faris war unerwartet, besonders da die Verträge mit CBS bis ins achte Jahr verlängert worden waren. So wurde dennoch Anfang September bekannt, dass sie «Mom» nach der siebten Staffel verlassen würde. Die Gründe hierfür bleiben wohl unklar.