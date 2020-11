«Hexen hexen»: Direkt von der Leinwand zu Sky gehext

TV-News

Ab dem 7. November kann der erst kürzlich in den Kinos gestartete Blockbuster-Film im Sky Cinema-Paket und auf Sky Ticket abgerufen werden.

Die Fantasy-Abenteuer-Komödie «Hexen hexen» steht nun nach dem Kinostart am 29. Oktober bereits jetzt ab dem 7. November im Sky Cinema-Paket und auf dem Streamingdienst Sky Ticket zur Verfügung. Die Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers von Roald Dahls wird auch weiterhin erhältlich sein, wenn der Film zurück in die Kinos kommt.Die Geschichte handelt von einem Waisenjungen (Jahzir Kadeem Bruno), der Ende des Jahres 1967 zu seiner Großmutter (Octavia Spencer) zieht. Dabei kommt er mit teuflischen Hexen in Kontakt und deckt eine hinterhältige Verschwörung auf, die selbst seine Welt um einiges größer werden lässt.Als dann die Oberhexe (Anne Hathaway) ihn in eine Maus verwandelt, muss er gemeinsam mit anderen verwandelten Kindern gegen die übermächtigen Hexen kämpfen. Verantwortlich für die Inszenierung ist Robert Zemeckis («Zurück in die Zukunft»), der die berühmte Kindergeschichte von Roald Dahl nun als moderne Fantasy-Komödie umgesetzt hat.