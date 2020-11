Letzten Blind Auditions legten bei ProSieben wieder zu

Quotennews

Die stärkste Phase der Castingshow kam vergangenen Sonntag bei Sat.1 unter die Räder.

Mit der zehnten Staffel vonfährt die Münchener Fernsehstation ProSieben weiterhin gute Einschaltquoten ein. Die ersten vier Folgen, die bei der roten Sieben liefen, verzeichneten 18,8, 17,7, 18,6 und 20,4 Prozent. Die Episoden, die beim Schwestersender Sat.1 ausgestrahlt wurden, verzeichneten hingegen „nur“ 14,5, 14,4, 13,6 und 11,6 Prozent Marktanteil. Gerade am vergangenen Sonntag ging es dramatisch bergab.Bevor die „Battle Round“ am Sonntag in Sat.1 beginnt, setzte ProSieben auf die letzten „Blind Auditions“. Nachdem am Sonntag lediglich 2,54 Millionen Zuschauer einschalteten, wurden nun 2,97 Millionen Zuschauer ermittelt. Der Marktanteil bei allen Zuschauern stieg von 7,9 auf 9,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte sich ProSieben 1,47 Millionen, der Marktanteil verbesserte sich auf 16,5 Prozent.Bei Sat.1 setzte man einmal mehr auf den Spielfilm, den Sat.1 inzwischen regelmäßig zwei Mal im Jahr ausstrahlt. Am 4. April schalteten 1,77 Millionen Zuschauer ein, es wurden 1,04 Millionen junge Menschen gemessen. Nun saßen 1,49 Millionen Zuschauer vor den Fernsehschirmen, davon waren 0,89 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei. Der Marktanteil bei den Umworbenen lag am Donnerstag bei weit überdurchschnittlichen 10,5 Prozent.