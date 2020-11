Bestseller «München» erhält Film-Adaption auf Netflix

Vermischtes

Christian Schwochow als Regisseur verfilmt damit den 2017 Politthriller von Robert Harris und wird 2021 erscheinen.

Der Politthriller-Bestsellervon Robert Harris erhält eine Film-Adaption auf Netflix unter dem deutschen Regisseur Christian Schwochow. Das Buch aus 2017 soll seine bewegte Version im Laufe des nächsten Jahres erhalten.Das Buch versetzt einen zurück in das Jahr 1938, vor dem zweiten Weltkrieg. Hitler (Martin Wuttke), Mussolini, Chamberlain (Jeremy Irons) und Daladier treffen sich in München zu einer eilig einberufenen Konferenz. Mit dabei sind Hugh Legat für Großbritannien und Paul von Hartmann für Deutschland, der aber dem Widerstand von Hitler angehört. Die beiden Männer verbindet die gemeinsame Erfahrung an der Universität und müssen gemeinsam den drohenden Krieg verhindern und geraten dabei in den Morast der lähmenden und hinterlistigen Politik.Autor zur Adaption ist Ben Power mit dem Produzent Andrew Eaton. Christian Schwochow führt die Regie, wie gesagt. Andere Namen der deutsch-britischen Besetzung sind George McKey, Jannis Niewöhner, Liv Lisa Fies, Erin Doherty, Sandra Hüller, August Diehl, Robert Bathurst und Marc Limpach.