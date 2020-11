«Gefragt  Gejagt» schiebt «Morden im Norden» an

Quotennews

Zur Primetime beschäftigte sich Das Erste mit der US-Wahl vom Dienstag.

Für die Quizshowläuft es immer besser. Erst in der vergangenen Woche wurden neue Rekorde eingefahren. Am Montag verfolgten 3,49 Millionen Zuschauer die Sendung, die Das Erste werktags um 18.00 Uhr ausstrahlt. Der Marktanteil lag bei 16,3 Prozent. Bei den jungen Zuschauern erreichte die von Alexander Bommes moderierte Show 0,49 Millionen Zuschauer und 10,4 Prozent.Um 18.50 Uhr ging die neue Staffel vonauf Sendung. Die Serie mit Sven Martinek und Ingo Naujoks erreichte 3,09 Millionen Zuschauer, wovon 0,39 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Bei den jungen Zuschauern erreichte die Serie von Dirk Pientka 11,3 Prozent Marktanteil, der Gesamtwert lag bei 6,1 Prozent.startete um 20.45 Uhr. Ingo Zamperoni war mit Birgit Wärnke in einem zerrissenen Land unterwegs. Die Produktion, die bereits seit vergangenem Freitag in der Mediathek verfügbar ist, erreichte 4,40 Millionen Zuschauer. Die NDR-Produktion heimste 13,3 Prozent Marktanteil ein. Mit 1,32 Millionen jungen Zuschauern sicherte man sich 13,8 Prozent Marktanteil. Frank Plasberg holte danach 4,14 Millionen Zuschauer, die Talkshow sicherte sich 14,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen fuhr man 10,7 Prozent Marktanteil ein. So stark lief es für Das Erste am Montag schon lange nicht mehr.Um 23.20 Uhr stand die „Story im Ersten“ auf dem Programm. Der Filmgenerierte 1,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 12,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte die Dokumentation von Claudia Buckemaier und Stefan Niemann für 10,6 Prozent.