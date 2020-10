Primetime-Check

Komödie im Ersten oder Thriller im ZDF? Spielfilme von ProSieben und RTLZWEI oder Comedy in Sat.1? Oder doch «Ninja Warrrior Germany» bei RTL?

Das Erste zeigte ab 20:15 Uhr die Komödievor 4,78 Millionen Zuschauern, davon 0,56 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Die Marktanteile betrugen 15,1 beziehungsweise 6,6 Prozent. Dieim Anschluss behielten insgesamt noch 3,73 Millionen Interessierte. Der Marktanteil fiel auf 13,1 Prozent. Bei den Jüngeren kam das Nachrichtenformat auf 0,60 Millionen Zuschauer und 7,4 Prozent. Eine-Wiederholung verbuchte im Anschluss noch 1,78 respektive 0,24 Millionen Seher. Die Anteile fielen auf schwache 8,2 und 3,9 Prozent. Im ZDF war die erste Ausgabe der Thriller-Reihezu sehen. Folge eins lockte 3,68 Millionen auf das Sofa, wovon 0,41 Millionen jünger waren. Der Markanteil belief sich auf unterdurchschnittliche 11,8 respektive 4,8 Prozent. Dashielt die Gesamtreichweite mit 3,62 Millionen nahezu konstant, steigerte aber den Marktanteil auf 13,5 Prozent. Beim jungen Publikum schalteten 0,68 Millionen das Nachrichtenformat ein. Daraus resultierte eine Quote von 9,0 Prozent. Dieunterhielt ab 22:30 Uhr 4,72 Millionen Satire-Fans, davon 1,32 Millionen aus der jüngeren Gruppe. Die Marktanteile betrugen 19,6 und 19,2 Prozent.RTL strahlte eine neue Ausgabe vonaus und erreichte damit 2,75 Millionen Fans. 1,48 Millionen von ihnen waren aus der Zielgruppe. Daraus resultierte ein Zielgruppenanteil von 18,1 Prozent. Insgesamt betrug der Marktanteil 9,3 Prozent. ProSieben setzte auf die beiden Spielfilmeund. Ersterer holte 1,38 Millionen, davon 0,64 Werberelevante, ab. «The Man with the Iron Fists» unterhielt im Anschluss noch 0,88 beziehungsweise 0,37 Millionen. Der Zielgruppenanteil betrug zunächst 7,6, dann 6,4 Prozent. Sat.1 setzte auf Comedy in Form vonundund band 1,34 Millionen und 0,97 Millionen an sich. In der Zielgruppe schalteten 0,84 und 0,61 Millionen zu. Die relative Sehbeteiligung war mit 10,1 und danach 8,9 Prozent ordentlich bis gut.RTLZWEI baute wie ProSieben ebenfalls auf ein Spielfilmdoppel bestehend ausund. «London Has Fallen» markierte eine Reichweite von 1,57 Millionen, davon 0,74 Millionen aus der Zielgruppe. Für «Stratton» blieben danach noch 0,82 beziehungsweise 0,30 Millionen dran. Der Marktanteil fiel von zunächst sehr guten 8,7 auf solide 4,8 Prozent. Kabel Eins zeigte zu Beginn des Abends eine Doppelfolgeund lockte damit 0,59 beziehungsweise 0,64 Millionen vor den Fernseher. In der Zielgruppe waren 0,23 und 0,22 Millionen dabei. Daraus ergaben sich Quoten von 2,7 und 2,6 Prozent.erhöhte diese dann auf 3,3 Prozent. Insgesamt verfolgten die Krimi-Serie noch 0,60 Millionen. VOX setzte ebenfalls auf Krimi. Ein Dreierpackwurde versendet. Reichweiten von 0,97, 1,01 und 0,78 Millionen Zuschauern standen zu Buche. Die Zielgruppenanteile beliefen sich auf 3,5, 4,3 und 4,2 Prozent.