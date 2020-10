«Tiny Toon Abenteuer»: HBO Max bestellt Neuauflage

US-Fernsehen

von Hannes Könitzer 30. Oktober 2020, 12:34 Uhr

Nach den «Animaniacs» steht ein weiterer Zeichentrickklassiker der 90er vor seiner Rückkehr.

Der amerikanische Streaming-Dienst HBO Max und das Cartoon Network planen eine Wiederbelebung der «Tiny Toon Abenteuer». Nachdem im November bereits die «Animaniacs» ihre Wiederauferstehung feiern konnten, soll auch deren geistiger Vorgänger eine Neuauflage erhalten. Sowohl «Animaniacs» als auch «Tiny Toon Abenteuer» gelten als Zeichentrickklassiker der frühen 90er Jahre. Bei beiden Serien war Steven Spielberg als Produzent beteiligt und auch bei der Neuauflage lässt es sich der bekannte Regisseur nicht nehmen, erneut mitzuarbeiten.HBO Max hat dabei gleich zwei Staffeln der Zeichentrickserie bestellt, die unter demihre Debüt feiern soll. Produziert wird das Format von Warner Bros. Animation und Spielbergs Amblin Television. Ein Veröffentlichungstermin ist aktuell noch nicht bekannt.Die Neuauflage bringt ein Wiedersehen mit Babs & Buster Bunny ("nicht verwandt!"), Plucky Duck, Shirley MacLoon, Hamton J. Schwein und Co. Zudem sind auch ihre erwachsenen Vorbilder wie Bugs Bunny oder Daffy Duck wieder mit von der Partie. Die jüngere Generation besucht in «Tiny Toons Looniversity» nun die „Acme Looniversity“, wo sie von Bugs und Co. eigentlich unterrichtet werden sollen. In typischer Tiny-Toon-Manier steht jedoch eher das Chaos im Mittelpunkt.