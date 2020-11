Die US-Wahl im deutschen Fernsehen

Hintergrund

Zahlreiche deutsche Sender bieten Live-Übertragungen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Hier ein Überblick.

Die Präsidentschaftswahl in den USA steht kurz bevor. Am Mittwoch, dem 2. November, entscheidet sich, ob Donald Trump weitere vier Jahre an der Macht bleiben wird oder von seinem Konkurrenten Joe Biden abgelöst wird. Die ganze Welt schaut mit Spannung auf diese entscheidende Wahl in den USA – darunter natürlich auch Deutschland. Im deutschen Fernsehen ist das Thema ebenfalls gefragt und zahlreiche Sender entscheiden sich für Sondersendungen.Das Erste beginnt bereits am Dienstagabend ab 22.50 Uhr mit der Sendung. Moderator Andreas Cichowicz führt mit Experten und Expertinnen durch das Programm. Live aus verschiedenen Orten in den USA berichten die ARD-Korrespondenten von der aktuellen Lage. Sie interviewen Einwohner und fragen nach den Beweggründen für ihre Wahlentscheidung. Erwartungen und erste Reaktionen werden dann im ARD-Hauptstudio besprochen. Die Sendung erstreckt sich über mehr als elf Stunden bis 10.00 Uhr.Im ZDF beschäftigt man sich schon am Dienstag zur Primetime mit der bevorstehenden Wahl. Dassowie die Dokumentationbereiten auf den Wahlabend vor. Die Live-Übertragung aus Berlin und Washington DCstartete dann ab 0.15 Uhr. Die stellvertretende Chefredakteurin des ZDF Bettina Schausten und Moderator Christian Sievers führen durch den Abend. Zu Gast haben sie verschiedene Experten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und auch Unterhaltung. Vor dem Weißen Haus begrüßt auch Elmar Theveßen einige Gäste, die das Geschehen vor Ort verfolgen. Angekündigte Besucher sind unter anderem Peter Altmaier, Katja Kipping, Alexander Graf Lambsdorff, Wolfgang Ischinger, Sigmar Gabriel, Jörg Thadeusz, Vince Ebert und Carla Reemtsma. Bis 7.00 Uhr und damit knapp sieben Stunden läuft die Sendung.RTL startet bereits ab 20.15 Uhr mit der Live-Übertragung. Den Countdown zur Wahl moderiert Peter Kloeppel. Themen sind die Geheimnisse Trumps, starke Frauen im Hintergrund die Geschichte eines zerrissenen Amerikas unter Trump. Das Programm endet um Mitternacht. Es schließt sich dassowie die Dokuan. Der Berichtläuft dann von 3.00 bis 9.00 Uhr. Peter Kloeppel und Gesa Eberl senden live aus Köln und liefern Zahlen und Fakten rund um die US-Wahl. Dieses Programm strahlt RTL parallel mit dem Sender ntv aus. Zuvor sendet ntv von 23.00 bis 3.00 Uhr dasDer Sender Welt beginnt schon ab 18.30 Uhr mit der Live-Berichterstattung. Die Sendung läuft bis zum Mittwochmorgen um 6.00 Uhr. 3sat strahlt ab 22.00 Uhr das zweistündige Nachrichtenmagazin, moderiert von Armin Wolf. Daran schließt sich dasan. Ab hier übernimmt Nadja Bernhard die Moderation und führt mit Gästen sieben Stunden lang durch die Wahlnacht.Auch phoenix widmet den Fernsehabend der Präsidentschaftswahl in den USA. Ab 21.00 Uhr läuft die Doku, um 21.45 Uhr folgt die Reportage. Ab 22.15 geht es los mit dem Talk, bei dem die Wahl bezogen auf politische, wirtschaftliche und soziale Probleme diskutiert wird. Eine weiterefolgt ab Mitternacht. Das Politikmagazinübernimmt dann ab 0.45 Uhr. Hier berichten Reporter und Korrespondenten über die aktuelle Situation. In dieser Sendung wird auch das Wahlergebnis diskutiert, so dass die Sendung erst um 13.00 Uhr endet.