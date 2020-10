Awkwafina und Sandra Oh werden Schwestern

US-Fernsehen

In der neuen Netflix-Komödie von Gloria Sanchez werden die beiden Stars mitspielen.

Die Schauspieler Awkwafina und Sandra Oh schließen sich für eine neue Sitcom, die noch keinen Titel hat, zusammen. Das preisgekrönte Duo wird Schwestern in dem Spielfilm spielen, der von Jessica Elbaum von Gary Sanchez produziert wird. Jen D‘Angelo, die Autorin von Disney+‘ bevorstehender «Hokus Pokus»-Fortsetzung, wird auch das Drehbuch schreiben und produzieren.Oh wird in der Hauptrolle eine einsame Einsiedlerin sein, deren Leben auf den Kopf gestellt ist, als ihre Schwester, die einen Zugunglücksfall erlitten hat, schwört, ihre Beziehung wieder in Ordnung zu bringen, indem sie ihr hilft, einen lebenslangen Traum zu erfüllen - als Kandidatin in ihrer Lieblingsspielshow aufzutreten.Itay Reiss und Maggie Haskins von Artists First werden ebenfalls produzieren. D'Angelo hat eine Glückssträhne, da er auch als Co-Executive Producer bei der NBC-Serie «Young Rock» mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle fungiert.