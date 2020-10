«Public Figures» wechselt von Quibi zu HBO Max

US-Fernsehen

Die Serie mit Lil Yachty geht wohl beim jungen Streamingdienst von WarnerMedia weiter.

Lil Yachtys Drama-Seriewandert zu HBO Max , nachdem der Streamingdienst Quibi schließt. Die halbstündige Serie wurde ursprünglich im vergangenen Jahr bei Quibi entwickelt. Das ist im Übrigen die erste Serie, die eine neue Heimat nach der Ankündigung der Schließung gefunden hat.Das kreative Team hinter der Show ist nach wie vor intakt, wobei Yachty weiterhin als Star und ausführender Produzent der Serie fungiert, die lose von seinem Leben inspiriert ist. Ian Edelman, der Schöpfer von «How to Make It in America» wird die Sendung produzieren und als Showrunner fungieren. Außerdem übernimmt er die Autorentätigkeit.Unter «Public Figures» wird beschrieben, wie es sich anfühlt, ein aufstrebender Meinungsbildner in New York City zu sein. Mit einer Ensemblebesetzung folgt die Serie einer Gruppe von Freunden, wie sie sich selbst finden, sich verlieren, epische Misserfolge und hart erkämpften Erfolg erleben, sich verabreden und trennen und dann alles noch einmal machen.