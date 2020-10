«The Yorkshire Ripper» stellt die Jagd nach Serienkiller dar

England

Der britische Sender ITV geht nach «Des» und «White House Farm Murders» ein weiteres Mal auf die Spuren einer True-Crime-Story.

Der Sender hat sich die sechsteilige Serie «The Yorkshire Ripper» aus dem Hause New Pictures und all3media International bestellt. In der Miniserie adaptiert der Autor George Kay das Sachbuch „Wicked Beyond Belief: The Hunt for the Yorkshire Ripper“ und thematisiert so die Jagd nach einem Serienkiller, welcher von 1975 bis 1981 im Norden Englands aktiv war. Der sogenannte Yorkshire Ripper begann seine Taten in Leeds und terrorisierte in den folgenden Jahren den gesamten Norden Englands.Im Zentrum von «The Yorkshire Ripper» sollen vor allem die Opfer, deren Familien und die Folgen für die Ermittler stehen. ITV sagt über das neue Format in einem Statement, dass die jahrelange Suche nach dem Täter „über 1.000 Polizisten in Anspruch nahm und die Art und Weise, wie die britische Polizei arbeitet für immer veränderte“.Die beiden Vorgänger-Formate «Des» und «White House Farm Murders» konnten im Deutschland über Starzplay gesehen werden. Sollte sich «The Yorkshire Ripper» ähnlicher Beliebtheit erfreuen können steht also auch hier einer Deutschland-Premiere nichts im Wege. Wann ITV mit der Ausstrahlung des neuen Formates beginnt ist noch unklar.