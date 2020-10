«Die Kanzlei» überzeugt im Ersten

Quotennews

Auch davor sorgten «Gefragt – gejagt» und die «Tagesschau» für hohe Quoten.



Eine Ausgabe der Anwaltsserieerreichte in der Vorwoche 5,23 Millionen Zuschauer. Somit waren dem Ersten starke 16,0 Prozent Marktanteil sicher. Zudem schalteten 0,71 Millionen der Jüngeren ein und verbuchten so überdurchschnittliche 7,5 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt steigerte sich das Programm und erreichte sogar 5,38 Millionen Serienfans. Dies entsprach hohen 16,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 0,64 Millionen Fernsehende allerdings nur für solide 7,0 Prozent.Mitsank die Sehbeteiligung auf 15,2 Prozent, 4,78 Millionen Zuschauer sahen sich die Krankenhausserie noch an. 0,58 Millionen Jüngere erreichten passable 6,3 Prozent Marktanteil. Das Politmagazin überzeugte im Anschluss 2,58 Millionen Interessenten sowie 0,28 Millionen der jüngeren Zuschauer. Insgesamt kamen annehmbare 9,5 Prozent zustande, in der jüngeren Zuschauerschaft nur mickrige 3,5 Prozent.Kurz vor der Primetime war diemit 5,71 Millionen Fernsehenden besonders gefragt. Hier verbuchte der Sender sehr starke 17,7 Prozent. Bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren 1,54 Millionen mit von der Partie und erzielten ausgezeichnete 17,9 Prozent. Am Vorabend überzeugtemit der erfolgreichsten Ausgabe seit langem. 3,48 Millionen Ratefans sicherten sich hohe 16,8 Prozent. Und auch bei den 0,49 Millionen jüngeren Fernsehenden waren sehr gute 10,7 Prozent möglich.