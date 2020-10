«The Masked Singer»: Geringste Reichweite seit über einem Jahr

Quotennews

Für gute Quoten sorgte die Musikshow dennoch und ProSieben war in der Zielgruppe der Tagessieg sicher.



In der Auftaktfolge der Musikshowwurde in der Vorwoche bereits Veronika Ferres als Biene enttarnt. Am gestrigen Abend wurde schließlich auch die Identität vom Hummer gelüftet: Unter dem Kostüm sang Schauspieler und Moderator Jochen Schropp. Neben dem festen Rateteam bestehend aus Sonja Zietlow und Bülent Ceylan grübelte auch Ruth Moschner, welche Promis sich hinter den aufwendigen Masken verstecken. Bereits in den ersten beiden Staffeln saß die Moderatorin im Rateteam und setzte die Indizien zusammen.ProSieben freute sich beim Staffelauftakt über einen herausragenden Marktanteil von 12,5 Prozent bei einem Publikum von 3,33 Millionen Fernsehzuschauern. Zudem erzielten 2,03 Millionen Werberelevante eine überragende Quote von 25,9 Prozent. Mit diesen Werten konnte die zweite Folge nicht mithalten. 2,91 Millionen Begeisterte ergatterten starke 10,9 Prozent, während bei den 1,79 Millionen Umworbenen ausgezeichnete 23,4 Prozent auf dem Papier standen. Die Quoten befanden sich weiterhin weit über dem Senderschnitt, allerdings war die Ausgabe die schwächste seit langem. Weniger Menschen schalteten nur bei den ersten beiden Folgen zur Auftaktstaffel 2019 ein.Im Anschluss ab 23.40 Uhr ging es weiter mit dem. Dafür blieben noch 0,99 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm sitzen und sorgten somit für hohe 8,4 Prozent. Auch bei den 0,62 Millionen Jüngeren war das Magazin mit einer Sehbeteiligung von 18,9 Prozent noch sehr erfolgreich.