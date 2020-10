Primetime-Check

Wie erfolgreich war «James Bond 007 – Skyfall»? Punktete Sat.1 mit «Harry Potter»?

Das Erste strahlte am Donnerstagabend die letzten-Episoden aus. 2,90 Millionen Zuschauer saßen vor den Fernsehschirmen, darunter waren 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 9,7 Prozent, bei den jungen Zuschauern erzielte man 5,0 Prozent. Mitunderreichte die blaue Eins noch 2,20 und 1,91 Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 8,8 und 9,6 Prozent. Beim jungen Publikum erzielte man 5,0 und 6,9 Prozent.4,76 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgtenim ZDF, danach erreichte das3,56 Millionen Zuschauer. Mit 16,3 und 16,5 Prozent beim Gesamtpublikum kann man zufrieden sein, bei den jungen Zuschauern standen jeweils tolle 15,0 Prozent auf dem Papier. ProSieben erreichte mit3,25 Millionen Zuschauer, darunter 1,51 Millionen Werberelevante. Der Marktanteil lag bei 18,6 Prozent.Sat.1 wiederholte, der von 1,10 Millionen Menschen gesehen wurde. In der Zielgruppe fuhr man mittelmäßige 8,3 Prozent Marktanteil ein. Bei RTL startete man mit einem 45-minütigenin die Primetime. 2,64 Millionen Menschen sahen zu, in der Zielgruppe fuhr man 1,20 Millionen bei 14,5 Prozent Marktanteil. Danach ergatterten zwei Reruns von1,25 und 1,00 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen fuhr man 6,7 und 5,2 Prozent Marktanteil ein. Unterdessen schickte Kabel Eins eine neue Ausgabe vonauf Sendung, die auf 0,78 Millionen Zuschauer kam. Bei den Umworbenen fuhr man 3,9 Prozent Marktanteil ein.brachte RTLZWEI 1,18 Millionen Zuschauer, der Marktanteil war mit 8,6 Prozent einmal mehr überragend. Bei VOX bekamen die Zuschauerserviert, den noch einmal 0,91 Millionen Menschen sehen wollten. Bei den Umworbenen standen 6,2 Prozent Marktanteil auf der Uhr.