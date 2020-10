«The Voice» bleibt Marktführer

Quotennews

Am Donnerstagabend gab es beim Münchener Sender weiterhin kein Vorbeikommen.

Thore Schölermann und Annemaria Carpendale begrüßten auch am Donnerstag die Zuschauer bei einer neuen Ausgabe der ProSieben-Castingshow. Die fünfte Show der zehnten Staffel lockte 3,25 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren an, der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 11,3 Prozent. Die rote Sieben erreichte mit den ersten beiden Donnerstagsausgaben 3,19 und 3,08 Millionen Zuschauer, die Marktanteile waren stets zweistellig.Bei den jungen Zuschauern erreichten Mark Foster, Stefanie Kloß/Yvonne Catterfeld, Nico Santos, Samu Haber/Rea Garvey sowie Michael Schulte 1,51 Millionen. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 18,6 Prozent. In den zwei Vorwochen erreichte die Show bei ProSieben 18,8 und 17,7 Prozent, es wurden 1,47 und 1,46 Millionen 14- bis 49-Jährige ermittelt.Im Anschluss erreichtenoch 1,35 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf 7,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherte sich das Promi-Magazin mit Viviane Geppert, die unter anderem über Stefanie Kloß berichtete, 0,58 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 11,5 Prozent. Ab 23.35 Uhr ging die Wiederholung vonauf Sendung, die auf 5,8 Prozent Marktanteil kam und damit floppte.Am Vorabend verzeichneten zwei Episoden der10,0 und 8,8 Prozent bei den jungen Zuschauern, das Vorabendmagazinerzielte 9,7 Prozent. Unterdessen verbuchte Sat.1 mit dem5,9 Prozent, währendauf 4,4 Prozent kam.