«Da kommst Du nie drauf!»: Erfolgreichste Ausgabe überhaupt

Quotennews

Noch keine Folge der Quizshow erzielte auf dem Gesamtmarkt so starke Werte.



Am Mittwochabend war eine neue Folge der Quizsendungim ZDF zu sehen. In der von Johannes B. Kerner moderierten Show spielten zwei Promiteams in acht Runden um den Sieg. Zu Gast waren Eckart von Hirschhausen, Wotan Wilke Möhring, Ilka Bessin, Guido Cantz, Laura Wontorra und Reiner Calmund. Das Format existiert seit 2017, in diesem Jahr wurden bereits vier Folgen ausgestrahlt.Mit der vorherigen Ausgabe am 24. Juni erreichte der Sender 3,07 Millionen Zuschauer. Dies reichte für einen passablen Marktanteil von 12,0 Prozent. 0,43 Millionen Jüngere verbuchten außerdem gute 6,2 Prozent. Mit einem Publikum von 4,48 Millionen Fernsehenden stellte das Format am gestrigen Abend einen neuen Rekord auf. Der Marktanteil von 14,9 Prozent war ebenfalls so hoch wie nie zuvor. Bei den 14- 49-Jährigen lag man mit 0,62 Millionen Neugierigen im Mittelfeld. Auch hier erzielte der Sender eine überdurchschnittliche Quote von 7,2 Prozent.Für dasab 21.45 Uhr steigerte sich die Reichweite sogar auf 4,48 Millionen Menschen, die starke 18,1 Prozent verbuchten. Die Werte bei der jüngeren Zuschauerschaft erhöhten sich auf 0,90 Millionen Fernsehzuschauer sowie hervorragende 11,1 Prozent Marktanteil. Der Abend im ZDF wurde ab 23.15 Uhr mit der Talkshowbeendet. Hier saßen noch 1,97 Millionen und 0,43 Millionen Jüngere vor dem Bildschirm. Ausgezeichnete Sehbeteiligungen von 17,2 beziehungsweise 12,1 Prozent kamen hier zustande.