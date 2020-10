Neuer Podcast «Enthüllt» wird auf Audio Now enthüllt

Vermischtes

von Marcel Preisendörfer 21. Oktober 2020, 12:24 Uhr

Eine Political-Thriller-Fiction-Serie will mit ihrer Qualität und Thema überzeugen.

Der qualitativ hochwertig besetzter und produzierter Political-Thriller Fiction-Podcast von Kim Frank, startet am Mittwoch bei Audio Now, der gebündelten Plattform für Podcasts und Audio-Inhalte der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partnern, darunter die Mediengruppe RTL Deutschland.In der neun Episoden starken Serie erzählt der Autor, Regisseur und Erzähler Kim Frank die Geschichte von Nora Mertens, einer Investigativ-Journalistin, die die Skandale rund um Racial Profiling an deutschen Grenzen und Abschiebehaft, sowie die Einflüsse der Politik und der Wirtschaft darauf aufdeckt. Die Hauptrollen wurden besetzt durch Pheline Roggan als Nora Mertens, August Diehl als Arbeitskollege Florian von Hemmstedt und Axel Prahl als Asylrechtsanwalt Walter Welke. Trotz der Einschränkungen durch COVID-19, konnten die insgesamt 42 Sprechrollen in Einzelsessions oder online eingesprochen werden.Die Besonderheit an diesem grundlegenden Hörspiel ist, dass Kim Frank eher ein Film geschrieben und besetzt hat und auch beim Sound-Design den gleichen Maßstab dafür ansetzte. „Ich wollte es unbedingt anders machen“, beteuerte er. Mirjam Trunk, Geschäftsführerin der Bertelsmann Audio Alliance GmbH kommentierte den Start von «Enthüllt»: „Dieses gesellschaftlich relevante Thema kann im Medium Podcast auf einzigartige Weise erzählt werden. Die nun startenden neun Folgen bieten dem Thema den nötigen Raum und ziehen die Hörer*innen mit einem hohen Produktionsniveau und ihrer großartigen Besetzung sofort tief in die Geschichte.“