Blockbuster-Battle: Wie schlägt sich "der letzte Jedi"?

Film-Check

Am Sonntag laufen «Star Wars: Die letzten Jedi», «Der Kaufhaus Cop» und «Underwater - Es ist erwacht» im Fernsehen. Welcher Film wird Sieger?

(ProSieben)Während sich der republikanische Widerstand unter Leia schwere Rückzugsgefechte mit der Ersten Ordnung liefert, versucht Rey zunächst vergeblich, den resignierten Luke Skywalker aus seinem Exil zu locken. Doch der von Gewissenbissen geplagte Luke stimmt nur zu, ihr drei Lektionen zur Kontrolle ihrer neuen Kräfte zu erteilen. Noch mehr macht Rey jedoch zu schaffen, dass sie über die Weiten des Raumes hinweg eine unmittelbare Verbindung zu ihrem Erzfeind Kylo Ren aufgebaut hat ...Bewertung:Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 8IMDB User Rating: 7(RTLZWEI)Er darf Kunden den Weg zum Klo weisen und lässt sich vom Opa mit dem Behindertenwägelchen überfahren: Paul Blart (Kevin James) ist single, seit zehn Jahren Aufpasser im Einkaufszentrum und scheitert regelmäßig an der Aufnahmeprüfung zur Police Academy. Dabei träumt der einsame Moppel von der Verkäuferin Amy (Jayma Mays). Als die Ladenpassage überfallen wird, ist Pauls Trotteligkeit zugleich sein Trumpf…Die Bewertung:Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDB User Rating: 5 «Underwater – Es ist erwacht» (Sky Cinema)Nachdem eine Gruppe Wissenschaftler in ihrem Unterwasser-Labor von einem Erdbeben überrascht wird, befindet sich die gesamte Crew, darunter auch Norah (Kristen Stewart), in Lebensgefahr. Die Forscher müssen unbedingt einen Weg finden, wieder in Sicherheit zu gelangen ...Die Bewertung:Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: /Metascore: 5IMDB User Rating: 6Auf dem dritten Platz muss sich die Komödie mit Kevin James zufriedengeben. Mit einer besseren Bewertung ist der anfangs des Jahres erschienene Horror/Thriller von William Eubank einen Sonntagabend würdig. Der Sieg der Woche geht allerdings an den Science Fiction Film von Rian Johnson «Star Wars: Die letzten Jedi».