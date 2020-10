Netflix legt weiter Abonnenten zu

Wirtschaft

Das Unternehmen machte einen Umsatz von etwa sechseinhalb Milliarden US-Dollar im dritten Quartal. Die Analysten von der Wall Street sind enttäuscht.

Das US-Unternehmen Netflix konnte das Wachstum im dritten Quartal 2020 nicht wie in den Vormonaten fortsetzten. Die Firma verzeichnete im dritten Quartal ein Abonnentenwachstum von 2,2 Millionen und lag somit hinter den Erwartungen der Wall-Street-Experten und den Prognosen, die man selbst aufstellte. Netflix glaubte an einen Zugewinn von 2,5 Millionen Kunden, nachdem man durch Corona im zweiten Quartal um 10,1 Millionen und im ersten Quartal um 15,8 Millionen Kunden wuchs.Netflix verzeichnete ein Quartalsergebnis von 6,44 Milliarden US-Dollar und ein Gewinn von 1,74 US-Dollar pro Aktie. Die Analysten erwartete einen Umsatz von 6,38 Milliarden US-Dollar und einen deutlich höheren Gewinn. Zum 30. September zählte Netflix 195,15 Millionen zahlende Streaming-Kunden, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Anstieg von 23,3 Prozent. Besonders in Lateinamerika war das Wachstum rückläufig, hier legte man nur 0,26 Millionen Abos zu. Im Vorjahreszeitraum kam man noch auf einen Anstieg von 1,49 Millionen Abonnenten.Für das vierte Quartal wünsche man sich ein Plus von sechs Millionen Abonnenten, im Vorjahreszeitraum ging es um etwa neun Millionen Abonnenten nach oben. Sollte dies klappen, würde man das historische Wachstum von vor zwei Jahren mit 28 Millionen Kunden übertreffen.Das Unternehmen teilte mit, dass der freie Cashflow im dritten Quartal in Folge positiv war. Derzeit kann man auf 1,1 Milliarden US-Dollar zurückgreifen, im Vorjahreszeitraum war man mit 551 Millionen US-Dollar in der Kreide. Netflix gibt sich offen: Das liegt daran, dass durch die Corona-Pandemie zahlreiche Produktionen gestoppt wurden. Man gehe davon aus – sollte man Corona eindämmen können – im nächsten Quartal wieder auf ein negatives Ergebnis zu kommen.