«Team Wallraff»: Neue Doku eher mau

Die RTL-Reporter beschäftigten sich am Montagabend mit dem Thema „Das Deutsche Rote Kreuz - Aus Liebe zum Menschen?“.

Schon seit sieben Jahren deckt der Enthüllungsjournalist Günther Wallraff, der unter anderem schon verdeckt bei der ‚Bild‘ arbeitete, Skandale für RTL auf. Seine Sendung beschäftigte sich unter anderem mit dem Profit von Krankenhäusern, das dem Fernsehsender aus Köln zahlreiche Klagen einbrachte. Aber auch Fernbusunternehmen, Burger King und die Immobilienbranche waren Themen seiner Sendung. Am Montagabend beschäftigte man sich mit dem Thema „Das Deutsche Rote Kreuz - Aus Liebe zum Menschen?“.Eine neue Ausgabe voninteressierte 2,06 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 6,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherte sich der Fernsehsender 0,89 Millionen bzw. 10,8 Prozent Marktanteil. Die letzte Ausgabe, die am 7. Oktober 2020 lief, verzeichnete nur 2,36 Millionen Zuschauer. Mit 1,15 Millionen Umworbene kam die Sendung über Billig-Airlines auf 13,5 Prozent.Das Interesse an «Team Wallraff – Reporter undercover» hat seit Jahren abgenommen. Die Enthüllungen über Burger King, die das Unternehmen schwere Konsequenzen brachte, erreichte noch 3,79 Millionen Zuschauer. „Das Pflegedilemma – Am Ende ohne Würde“ bescherte dem Sender vor sechs Jahren sogar 4,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.Im Anschluss an die Reportage-Sendung begrüßte Nazan Eckes noch 1,69 Millionen Zuschauer bei, ehevor 1,12 Millionen Menschen auf Sendung ging. Die Formate holten 11,8 und 13,2 Prozent bei den jungen Leuten, die Reichweiten lagen bei 0,65 und 0,48 Prozent.