«Die Höhle der Löwen»: Die aktuellen Tops und Flops

Hintergrund

Seit über sechs Jahren gehört «Die Höhle der Löwen» zu den VOX-Formaten. Die Show kann zu neuen Trends in speziellen Segmenten führen, allerdings gab es auch zuletzt wieder einige Flops. Quotenmeter bietet einen runden Überblick.

Mit dem Sendekonzepthat der Privatsender VOX seit 2014 einen regelrechten Quotenrenner im Programm. Investoren und Gründer finden hier medienwirksam zusammen - oder eben auch nicht. Für die Zuschauer ein spannendes Format, das ursprünglich unter dem Titel «Dragos Den» eine Idee der Briten gewesen ist, sich aber in vielen Ländern gut verkauft.Apropos "gut verkauft": Nicht alle Deals und Produkte werden automatisch zum Erfolg. So gibt es durchaus auch Artikel, die sich nicht durchsetzen und am Ende auf dem berüchtigten "Grabbeltisch" landen. So wurde der "Pannenfächer" von Richard Kaulartz trotz einem Invest von 75.000 Euro erst zum teuren Ladenhüter, und dann zum Schnäppchen für einen Euro. Ähnlich erging es dem Desinfektionstool "Glasello" oder der Auffangvorrichtung für Staubsauger "Catch Up". Mit Preisen im Centbereich wurden diese (einst viel versprechenden) Erfindungen regelrecht verramscht. Manchmal hilft auch die gigantische Marketingmaschinerie von Sender und Investoren nichts.Aber es gibt natürlich auch positive Beispiele. Wenn ein gutes Produkt, gute Unternehmer und ambitionierte Investoren zusammenkommen, kann ein neuer Trend entstehen, der viele Kunden begeistert. So sind Produkte wie die "Ankerkraut" Gewürzmischungen, das Haarprodukt "Pony Puffin", die Sportbekleidungsmarke "Morotai" oder der pfiffige "Fensterschnapper" zu Artikeln mit hohem Nutz- und Wiedererkennungswert geworden. Dass die Gründer ihr Gesicht vor der Kamera gezeigt und sich mutig vor die "Löwen" gestellt haben, bringt Sympathiepunkte. Der Friseur Frank Brormann hatte schon vor der Sendung ein beachtliches Netzwerk für sein patentiertes Schneidewerkzeug "Calligraphy Cut" aufgebaut. Durch den Einstieg der Investoren Frank Thelen und Judith Williams erhielt das Konzept nochmals einen unglaublichen Schub.Auch in 2020 gab es bei der Höhle der Löwen schon einige Pitches, die zu erfolgreichen Kooperationen geführt haben. Das pfiffige Aufhängsystem "flexylot" vom Unternehmer Alexander Schophoff kommt ohne gebohrte Löcher in der Wand aus und brachte einen Invest in Höhe von 125.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile. Der intelligente Blumentopf "Lazy Leaf" erkennt automatisch, wann sein Inhalt neues Wasser benötigt und reguliert die Zufuhr dann ganz von selbst. Der Gründer Dustin Weidenhiller und sein Geschäftspartner Gerhard Pletschacher feiern aktuell mit dem Pflegeprodukt "GentleMonkeys" einen großen Erfolg. Die wasserfreien Reinigungs- und Pflegemöglichkeiten eignen sich für Autos, Motorräder oder Fahrräder. Eine ergänzende Produktlinie für den Haushalt ist in der Entwicklung und soll bald vorgestellt werden. Hier schlug der langjährige Investor Ralf Dümmel mit seinem Einzelhandelsimperium zu.Was nicht jeder weiß: Im Anschluss an die Sendung werden die Deals erneut ganz genau unter die Lupe genommen. Das hat schon dazu geführt, dass einige Zusammenarbeiten am Ende doch nicht stattfinden konnten. Dieses Schicksal ereilte zum Beispiel die Mosaikwand "Volantiles Lightning". Carsten Maschmeyer war es, der sich mit 500.000 Euro im Austausch gegen 20 Prozent der Unternehmensanteile einbringen wollte. Diese Zusammenarbeit kam aber nie zustande. Oder die (sehr kostspieligen) Duftkerzen "Design Bubbles". Dagmar Wöhrl bekam von der Gründerin im Anschluss an die Show die kalte Schulter gezeigt. Der Deal für den Windelsensor "CuraLuna" stand schon im TV auf der Kippe. Da letztlich das Patent nicht bewilligt wurde und die Wirksamkeit nicht ausreichend belegt werden konnte, mussten die zwei Gründer ohne Unterstützung auskommen.Es wird auch in den kommenden Staffeln Gründer, Unternehmer und Investoren geben, die sich gegenseitig kritisch beäugen und um Euros und Prozentpunkte feilschen. Am Ende können dann die Verbraucher an der Ladenkasse entscheiden, ob der Deal ein großer Wurf gewesen ist, oder eher eine Schnapsidee. Für die Zuschauer der Sendung bleibt das Format in jedem Fall spannend und unterhaltsam.