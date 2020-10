Reba McEntire arbeitet für NBC

US-Fernsehen

Der Country-Star wird mit dem TV-Produzent Norman Lear zusammen arbeiten.

Wie das Fachblatt ‚Variety‘ berichtet, hat Reba McEntire als Hauptdarstellerin der neuen Serieeinen Vertrag unterschrieben. Norman Lear wird als Produzent des Formates fungieren, NBC hat die Serie bestellt.In dem Format verkörpert McEntire Idie Threadgoode, die nach einem Jahrzehnt Abwesenheit nach Whiste Stop zurückkehrt und eine total veränderte Stadt vorfindet. McEntire wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als ausführende Produzentin verantwortlich sein. Jennifer Cecil übernimmt das Schreiben und produziert das Format. Lear, der Produzent des Films «Fried Green Tomatoes» ist mit Brent Miller und der Firma Act III Productions für die Herstellung zuständig.McEntire ist eine Country-Legende und war mehrere Jahre in der Sitcom «Reba» zu sehen, die 2004 für einen Golden Globe nominiert wurde. Lear ist einer der bekanntesten Fernsehproduzenten aller Zeiten, der an Sendungen wie «The Jeffersons», «Good Times», «One Day at a Time», «All in the Family» und «Sanford and Son» mitgewirkt hat.