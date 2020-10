VOX kratzt in der Nacht an 30-Prozent-Marke

Quotennews

Für sehr starke Werte sorgten «Medical Detectives» und «CSI: NY» am ganz frühen Morgen.

Weiterhin gilt: VOX ist unfassbar stark unterwegs in der Nacht. Am ganz frühen Dienstagmorgen lief es für den Sender mit der roten Kugel aber nochmals besser als üblich. Eine ab 4.30 Uhr gezeigte Folge vonsicherte sich mit 29,6 Prozent Marktanteil die klare Marktführung in diesem Timeslot. Durchaus interessant: Das diesmal rund halbstündige Format erreichte am ganz frühen Morgen im Schnitt 0,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bis zum Start der «Shopping Queen» um 15 Uhr erreichte keine VOX-Sendung diesen Wert am Dienstag.Sehr gefragt war dann auch eine um fünf Uhr gestartete-Folge, die noch auf 0,31 Millionen Zuschauer kam. Die Krimiserie von Jerry Bruckheimer sicherte sich starke 24,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und behielt somit die Führung. Ab 5.40 und 6.20 Uhr folgten noch zwei weitere Ausgaben der unter anderem mit Gary Sinise besetzten Krimiserie, die bei den jungen Leuten auf tolle 19,5 und 13,5 Prozent Marktanteil kamen. Weil innerhalb der Folgen aber kaum Reklame platziert war, bringt VOX dieser Erfolg nicht ganz so viel.Wichtiger sind da schon die starken «Shopping Queen»-Quoten am Nachmittag. Die Sendung kam am Dienstag auf tolle neun Prozent bei den Umworbenen. 0,49 Millionen Menschen sahen zu. Schlecht lief eine Stunde später, die Zuschauer verlor und noch bei 0,39 Millionen Sehern landete. In der Zielgruppe fiel die Quote unter die Sendernorm und landete bei 5,4 Prozent.