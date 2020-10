Ausrutscher: «Abenteuer Leben täglich» ungewohnt schwach

Quotennews

Die Kabel-Eins-Vorabend-Sendung holte am Montag den viertschwächsten Wert des Jahres.

Was ist da gerade los bei? Grundsätzlich ist die ab kurz vor 17 Uhr gezeigte Kabel-Eins-Sendung ein Erfolg. In diesem Jahr allein schafften es schon eine Sendung über die Neun-Prozent-Marke bei den Umworbenen, 25 weitere holten Werte mit einer Acht vor dem Komma. Zuletzt gab es aber mehrere Ausrutscher nach unten – weit unter den Senderschnitt. Am Montag etwa kam die einstündige Magazin-Sendung gerade einmal auf 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Den gleichen Wert fuhr die Produktion schon vergangenen Mittwoch ein.Nur drei Ausgaben liefen in diesem Jahr bis dato schwächer; eine davon lief im Juli, eine im August und eine im September – alle also in der jüngeren Vergangenheit. Die Montags-Folge sicherte sich noch 0,41 Millionen Zuschauer. Die stärksten Episoden dieses Jahres kratzten an der 700.000-Marke.Besser lief es für Kabel Eins dann ab kurz vor 18 Uhr:steigerte sich auf 4,6 Prozent bei den Jungen, eine weitere Stunde später überschrittmit 5,4 Prozent die Sendernorm. Die gemessenen Reichweiten im Gesamtmarkt lagen bei 0,61 und 0,77 Millionen.