Film-Check

Oder sollte man vielleicht doch bei Sky Cinema den Spielfilm «1917» anschauen?

(ProSieben)Optimus Primes Suche nach seinem Schöpfer hat eine unerwartete Wendung genommen: Cybertron liegt in Trümmern. Um seine Heimat zu retten und neues Leben auf seinem Heimatplaneten zu ermöglichen, gibt es nur einen Ausweg: Unter 100 Trilliarden Planeten im Kosmos liegt ausgerechnet auf der Erde ein geheimnisvolles Artefakt aus der Vergangenheit verborgen, das die Roboterspezies vor dem endgültigen Untergang bewahren könnte. In einem Krieg zwischen zwei unvereinbaren Welten - Mensch gegen Maschine - kann es nur einen Überlebenden geben.Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDB User Rating: 5Gesamtbilanz: 17 von 40 Punkten(RTLZWEI)Alex Hitchens ist ein erfolgreicher Heiratsvermittler, weiß, was Frauen wollen, und hilft Single-Männern in New York, ihre Traumfrau zu erobern. Sein neuester Klient ist der tollpatschige, liebenswerte Albert. Der hat sich in seine Chefin Allegra Cole verliebt, die allerdings die begehrteste Junggesellin der Stadt ist. Während Hitch Albert mit Rat und Tat zur Seite steht, verliebt er sich selbst in die junge Journalistin Sara.Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 8IMDB User Rating: 7Gesamtbilanz: 28 von 40 Punkten(Sky)Es ist der Höhepunkt des Ersten Weltkriegs, als Briten und Deutsche sich in Nordfrankreich belagern. Die zwei britischen Soldaten Blake und Schofield haben den Auftrag, ein Regiment von 1.600 Kameraden, das sich hinter der Feindeslinie aufhält, vor einem Hinterhalt der Deutschen zu warnen. Allerdings haben sie für den Fußmarsch nur wenige Stunden Zeit und noch bedrückender ist die Situation für Blake, dessen Bruder unter den bedrohten Soldaten der betroffenen Kompanie ist.Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDB User Rating: 8Gesamtbilanz: 33 von 40 PunktenAuf den dritten Platz muss sich leider der Science-Fiction-Film von Michael Bay geschlagen geben. Mit 28 Punkten ist die amerikanische-Filmkomödie von Andy Tennant einen Sonntagfilmabend würdig. Der Sieg dieser Woche geht allerdings an den Kriegsfilm von Sam Mendes «1917», also wer diesen Sonntag Lust bekommt einen spannenden Film anzuschauen, ist hier an der richtigen Adresse.