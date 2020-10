«Fritzie»: Der Himmel muss noch länger warten

TV-News

Die Serie mit Tanja Wedhorn erhält eine zweite Staffel.

Mit zuletzt etwas mehr als drei Millionen Zuschauern sicherte sich die neue ZDF-Primetimeserieam Donnerstag ein ordentliches Ergebnis. Für das Zweite genug; der Sender hat mittlerweile eine weitere Staffel bestellt. Das ‚Go‘ für Season zwei bestätigte Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn am Sonntag in derDie Entscheidung, neue Folgen umzusetzen, sei laut der Schauspielerin „mutig, sensationell und wichtig.“ Sie erklärte dies vor dem Hintergrund, dass in Deutschland jede achte Frau an Brustkrebs erkranke. Genau eine solche Geschichte wird auch in «Fritzie – Der Himmel muss warten» erzählt. Fritzie Kühne hinterfragt nach der Diagnose ihr bisheriges Leben, findet unkonventionelle Wege beim Umgang mit dieser Herausforderung und wird durchaus auch rebellisch.Kommenden Donnerstag laufen die beiden letzten Folgen der ersten Staffel, die Produktion der kommenden Staffel soll im November anlaufen.