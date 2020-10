1,30 Millionen Zuschauer sahen «5 Gold Rings»-Premiere

Quotennews

Die Show mit Steven Gätjen feierte am Freitag Einstand. Ab Montag läuft das Format am werktäglichen Vorabend.

Am Freitag startete die Spielshowbeim Münchener Fernsehsender Sat.1 . Das Format, das von Glenn Hugill und John de Mol kreiert wurde, ist schon in zahlreichen Ländern gelaufen. Beim TV-Sender SBS6 bekam das Format insgesamt zwei Staffeln spendiert, die dort in den Jahren 2017 und 2018 liefen. Zahlreiche andere Sender wie NBC waren an dem Format interessiert, aktuell läuft die Gameshow in vier Länden – nun ist auch Deutschland hinzugestoßen.Die Premiere am Freitagabend brachte Sat.1 1,30 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil der Show, die von Steven Gätjen moderiert wurde, lag bei passablen 4,6 Prozent. Im großen Promi-Special waren unter anderem Bülent Ceylan, Sonja Zietlow, Michi Beck, Smudo, Vanessa Mai, Ross Antony, Alexander Herrmann sowie Angelina Kirsch zu Gast. 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährigen wollten sehen, ob die prominenten Teams bis zu 100.000 Euro für den guten Zweck erspielen konnten. Der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei durchschnittlichen 7,8 Prozent.Im Anschluss strahlte Sat.1aus. Das Comedyprogramm generierte 0,91 Millionen Zuschauer, 0,45 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Sehbeteiligung in der Zielgruppe erhöhte sich auf gute 8,6 Prozent. Es folgten zwei-Reruns, die auf 8,9 und 8,0 Prozent Marktanteil kamen.Ab Montag übernimmt Steven Gätjen mit «5 Gold Rings» den werktäglichen Vorabend. Die vorerst letzte Ausgabe vonlockte 0 ,66 Millionen Zuschauer zum Sender. Mit 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich Sat.1 nur miserable 2,8 Prozent Marktanteil. Im Vorfeld warenundzu sehen, die auf maue 5,6 und 3,8 Prozent bei den Umworbenen kamen. Beide Formate werden ab sofort durch «Buchstaben Battle» ersetzt.