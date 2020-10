RTL und der Wendler: Keine Hochzeit, dafür rechtliche Schritte

TV-News

Sender RTL will gegen Schlagersänger Michael Wendler vorgehen. Dieser hatte RTL als politisch gesteuert und gleichgeschaltet bezeichnet.

Ärger für Michael Wendler: Sein bisheriger Sender RTL wehrt sich gegen die vom Sänger erhobenen Vorwürfe – Wendler ließ am Donnerstag wissen, dass nahezu „alle Fernsehsender, inklusive RTL,“ mitschuldig seien, gleichgeschaltet und politisch gesteuert. Wendler gehört somit ab sofort zu den Corona-Hygiene-Regel-Gegnern. Am Freitagmittag hat nun RTL-Chef Jörg Graf in einem Statement ausführlich reagiert und kündigte an, gegen den Wendler rigoros vorzugehen.„Michael Wendler hat eigenständig und ohne Rücksprache unseren Vertrag gekündigt und verunglimpft RTL. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel prüfen und ausschöpfen. Außerdem werden wir uns in den nächsten Wochen journalistisch dem Phänomen Verschwörungstheorien vermehrt im RTL-Programm widmen. Der aktuelle Fall zeigt erneut, dass die Unterhaltungsindustrie besonders anfällig zu sein scheint“, erklärte Graf in einem Statement.Jörg Graf teilte auch mit, dass die für das kommende Jahr geplante Live-Hochzeit definitiv nicht stattfinden wird. Bezogen auf «Deutschland sucht den Superstar» meinte er: „Wir befinden uns derzeit mitten in der Produktion der aktuellen Staffel von «DSDS» und besprechen auch das Thema Jury. Fest steht, dass wir drei tolle Juroren haben. Wir lassen uns eine erfolgreiche Show, die Millionen Menschen gerne sehen, sicher nicht von einem Verschwörungstheoretiker vermiesen oder generell vorschreiben, wie und was wir senden.“