«ARD-Buffet» bleibt bei den Jungen schwach

Quotennews

Auch insgesamt hatte die um 12.15 Uhr gestartete Mittagssendung des Ersten noch Luft nach oben.

Einen kleinen Quotenpush vertragen könnte das Mittagsprogramm des Ersten Deutschen Fernsehens. Ab 12.15 Uhr ist dort daszu sehen, das am Mittwoch aber nicht wirklich ein Quotenerfolg war. Die aktuelle Ausgabe kam auf 0,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren – angesichts der ermittelten 8,9 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren verblieb das knapp 45 Minuten lange Format somit unter der Sendernorm. 0,64 Millionen Zuschauer waren zudem jünger als 14 oder älter als 49. In dieser jungen Zuschauergruppe lag die Sehbeteiligung nämlich bei gerade einmal 0,05 Millionen. Entsprechend schwach und weit unterdurchschnittlich fiel die Quote aus – sie lag bei 2,8 Prozent.Das ist nichts ganz Seltenes; erst vergangenen Donnerstag landete das Mittagsformat sogar nur bei 1,6 Prozent, kurz davor wurden aber auch mal über sechs Prozent Marktanteil ermittelt. Wie man es dreht und wendet: Luft nach oben besteht.Die ab 11.15 Uhr gezeigte-Wiederholung war bei den jungen Leuten nämlich durchaus gefragt; sie sicherte sich 9,0 Prozent und landete somit ganz klar im grünen Bereich. Das von Alexander Bommes moderierte Quiz holte sich am Mittwoch insgesamt 0,58 Millionen Zuschauer am späten Vormittag, die Quote lag hier bei 9,7 Prozent. Die neue Folge, die am Vorabend ab 18 Uhr lief, war sogar für 2,72 Millionen Fans und gute 15 Prozent Marktanteil gut.