Nitro fährt mit Action tolle Werte ein

Quotennews

Der Name ist Programm: Mit ordentlich Benzin im Blut kommt der RTL-Sender auf tolle Werte.

Die Kölner Fernsehstation hat es am Dienstag krachen lassen: Um 20.15 Uhr startete man mit dem Spielfilmin die Primetime. Die Produktion von Mick Jackson, die von Jerome Armstrong und Billy Ray geschrieben wurde, erreichte 0,62 Millionen Zuschauer und 2,1 Prozent Marktanteil. Der Spielfilm aus dem Jahr 1997 mit Tommy Lee Jones und Anne Heche erreichte 0,21 Millionen Umworbene, der Marktanteil lag bei zweieinhalb Prozent.Um 22.05 Uhr trumpfte Arnold Schwarzenegger inaus. Die US-Produktion, die in englischer Sprache und zum Teil in Latein gedreht wurde, erreichte 0,42 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 2,6 Prozent. Mit 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte der Horror-Fantasy-Actionfilm von Peter Hyams aus dem Jahr 1999 3,4 Prozent Marktanteil.Schließlich begann um kurz nach Mitternacht noch, der 0,29 Millionen Zuschauer verbuchte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg auf tolle 5,1 Prozent. Mit 0,10 Millionen aus der Zielgruppe sicherte man sich sechs Prozent Marktanteil.