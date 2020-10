Primetime-Check

Wie schnitt die Fernsehversion von «Es» ab? Punktete «Mario Barth deckt auf»?

Mit 5,75 sowie 5,29 Millionen Zuschauern schnappten sich die Serien von Das Erste wieder die Pole Position. Die Marktanteile vonundlagen bei 18,5 sowie 17,6 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 8,2 und 8,3 Prozent Marktanteil verbucht. Im Anschluss erreichtenund die2,76 sowie 2,09 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken auf 10,6 und 10,2 Prozent. Mit 3,8 sowie 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war das Ergebnis suboptimal.Das ZDF startete mitin die Primetime, das von 1,96 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Der Gesamtmarktanteil enttäuschte mit 6,3 Prozent, bei den Jungen fuhr man 4,7 Prozent Marktanteil ein. Mitstieg das Interesse auf 2,40 Millionen Zuschauer, jedoch blieb das Interesse bei 7,9 Prozent bei allen und 0,54 Millionen jungen Leuten. Erst mit demwurden überdurchschnittliche Werte ermittelt. 3,92 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil belief sich auf 14,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 9,7 Prozent auf der Uhr.Das Finale voninteressierte 1,50 Millionen Menschen, mit 1,17 Millionen Jungen verbuchte ProSieben die Marktführung. Der Marktanteil lag bei 14,9 Prozent. Unterdessen erreichte der Zweiteiler0,72 sowie 0,55 Millionen Zuschauer bei Kabel Eins, bei den Umworbenen fuhr man 4,7 und 6,3 Prozent Marktanteil ein.brachte RTL 2,25 Millionen Zuschauer und 1,09 Millionen Umworbene. Mit einer Quote von 12,7 Prozent lag der Marktanteil leicht über dem Senderschnitt. Das Finale vonfuhr acht Prozent Marktanteil ein.undbescherte Sat.1 9,4 und 8,8 Prozent Marktanteil, insgesamt sahen sich 2,04 sowie 1,71 Millionen Zuschauer die neuen Folgen an. Die erste Folge der vierten-Staffel interessierte 1,06 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe ergatterte man 7,5 Prozent.brachte VOX 1,58 Millionen Zuschauer, danach sahen 0,58 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bei den Umworbenen sank von 8,6 auf 5,8 Prozent Marktanteil. Zwei Ausgaben vongenerierten für RTLZWEI 7,8 und 7,2 Prozent Marktanteil, die Reichweiten lagen bei 1,11 und 0,70 Millionen Zuschauer.