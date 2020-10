«Gilmore Girls: A Year in the Life» wandert zu The CW

US-Fernsehen

Nachdem die Fortsetzung jahrelang exklusiv bei Netflix zu sehen war, wandert die Miniserie ins Fernsehen.

Das US-Network The CW wird die vier Folgen umfassende Miniserieausstrahlen. Bereits im November wird die vierteilige Serie bei dem kleinsten der US-Networks zu sehen sein. Zwischen 23. und 26. November werden alle Folgen um 20.00 Uhr ausgestrahlt. Die Produktion des Schwesterunternehmens Warner Bros. wird zudem nicht nur bei Netflix abrufbar sein, sondern auch in der werbefinanzierten CW-App und auf cwtv.com.Die Miniseriewurde bereits vor vier Jahren bei Netflix ausgestrahlt. Die frohe Kunde kommt am 20. Jahrestag der ursprünglichen Serie, die im Jahr 2000 beim The CW-Vorgänger, TheWB startete. Die Serie lief sieben Staffeln lang und endete 2007 bei The CW.Lauren Graham und Alexis Bledel kehrten als unermüdliches Mutter-Tochter-Team von Lorelai und Rory Gilmore in die Serie zurück. In der Serie traten auch Scott Patterson als Luke Danes, Keiko Agena als Lane Kim, Todd Lowe als Zack, Liza Weil als Paris, Matt Czuchry als Logan, Milo Ventimiglia als Jess, Jared Padalecki als Dean, Melissa McCarthy als Sookie, Yanic Truesdale als Michel, Sean Gunn als Kirk Gleason, Kelly Bishop als Emily Gilmore und Michael Winters als Taylor auf.