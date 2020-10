Christina Arends: Sie wird die neue Hauptfigur bei «Sturm der Liebe»

TV-News

Und natürlich: Die junge Frau kommt mit einem waschechten Geheimnis an den Fürstenhof. Neben ihr steigen zur neuen Staffel noch drei weitere Figuren ein.

Bild: Das Erste/Christof Arnold V.l.n.r. Arne Löber (Rolle: Florian Vogt), Christina Arends (Rolle: Maja von Thalheim), Sven Waasner (Rolle: Eric Vogt, hinten) und Stefan Hartmann (Rolle: Max Richter)

Vor gut einem Jahr startete die Daily-Seriein ihre neue und immer noch laufende Staffel – seitdem wird am fiktiven Fürstenhof die Liebesgeschichte zwischen Franzi Krummbiegl und Tim Degen (dem Zwillingsbruder von Boris) erzählt. In diesem Herbst wird diese ihr Happy End finden; vermutlich nach um die 230 Episoden. In Folge 3491, die Mitte November zur Ausstrahlung ansteht, kommt die neue Hauptfigur in die Serie. Gespielt wird sie von Christina Arends, die bisher in Filmen wie «Blockjunge» wirkte oder am Theater aktiv war. Arends mimt in der Serie, die im fiktiven Bichlheim spielt, Maja von Thalheim, deren Leben aus den Fugen gerät, weil sich ihr Verlobter plötzlich trennt. Sie sucht daher Trost zu Selina von Thalheim (Katja Rosin), ihrer Adoptivmutter. Die beiden verbindet auch nach dem Tod von Majas Vater ein sehr enges Verhältnis. Doch Maja trägt ein dunkles Geheimnis mit sich…Ihr Love-Interest kommt (möglicherweise) gleich mit in die Serie. In der gleichen Episode taucht nämlich Förster Florian Vogt (Arne Löber) auf. Er ist fasziniert von der Natur, der Wald bietet ihm das richtige Maß zwischen Ordnung und Chaos. Seine Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht und so tritt er ab Folge 3491 (voraussichtlicher Sendetermin: 16. November 2020) die Stelle des Försters im „Fürstenhof“ an. Bei seinem ersten Streifzug durch den Wald ist es aber kein Reh, das ihm ins Visier gerät… Nach seiner Ausbildung an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg war Arne Löber in diversen Filmproduktionen wie «Die Geschichte des Trümmermädchens Charlotte Schumann» (2020) und «Nibelungen-Cycle» (2015) zu sehen.Im Herbst serviert die Das-Erste-Serie ihren Fans noch zwei weitere Neuzugänge: Sven Waasner, der zwischen 2003 und 2006 für «Unter uns» (als Rene Sturm) vor der Kamera stand, spielt Florians älteren Bruder Erik. Dieser hat Florian die neue Stelle nicht ganz uneigennützig versprochen. Auf der Suche nach Belegen für einen finsteren Verdacht verfällt er schon bald der attraktiven „Fürstenhof“-Anteilseignerin Ariane Kalenberg.Der extrovertierte und begeisterte Mountainbiker Maximilian Richter (Stefan Hartmann) hat sich ein Freisemester an der Uni genommen und möchte die zehn härtesten Trails im Voralpenland bezwingen – der Womanizer soll ab Ende November on air so mancher Dame den Kopf verdrehen.