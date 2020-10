Zweite Staffel: «New Amsterdam» bleibt am späten Abend

TV-News

Die Serie geht trotz mieser Quoten in die zweite Staffel.

VOX hält der amerikanischen Seriedie Treue. Zuletzt holte das Format weniger als vier Prozent Marktanteil bei den Umworbenen - und lag somit weit unter Senderschnitt. Rückblick: Begonnen hatte VOX die Serie im Frühjahr 2019, damals noch mittwochs zur Primetime und vor etwas mehr als einer Million Zuschauern gesamt (schon die Debütfolge kam bei den Jungen aber nur auf 4,1%). Nach zwölf Folgen war Schluss, mit der 13. Ausgabe der ersten Staffel ging es nun in diesem Sommer auf neuem Slot weiter.Immer mittwochs nach 23 Uhr laufen die Geschichten nun - der Erfolg wurde jedoch nicht größer. Teilweise lagen die Quoten bei unter zwei Prozent, zuletzt lag man bei um die vier Prozent. Dessen ungeachtet soll nun am 28. Oktober 2020 die zweite Staffel starten.Diese löst den Cliffhanger aus Staffel eins auf: Drei Monate nach dem tragischen Unfall und der dramatischen Geburt seiner Tochter versucht Max, wieder in der Alltag zurück zu finden. Währenddessen hat Kapoor mit Vorurteilen zu kämpfen, die das Altern im Beruf mit sich bringt. Iggy hat einen großartigen Tag und sprudelt vor lebensinspirierenden Ideen. Indes schlägt sich Reynolds mit einem Praktikanten herum, der sich seiner Verantwortung nicht bewusst zu sein scheint.