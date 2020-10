VOX bringt «Grill den Henssler» schon Ende Oktober zurück

TV-News

Die Sonntagabend-Primetime-Show findet dann wieder mit Studiopublikum statt.

Steffen Henssler grillt weiter: Ab Ende Oktober plant VOX neue Folgen des Primetime-Formats ein. Die gute Nachricht für die TV-Zuschauer: Die Produktion fand wieder mit Studiopublikum statt. Zeitweise musste die Sommer ausgestrahlte Staffel ohne Publikum im Saal stattfinden, die Coronaregeln hatten das damals nicht zugelassen.Der Staffelstart ist nun auf Sonntag, 25. Oktober um 20.15 Uhr datiert. Insgesamt stehen sieben frische Folgen an – und zu den Teilnehmern ist auch schon ein bisschen was bekannt. Mit Roman Weidenfeller begrüßt Moderatorin Laura Wontorra zum ersten Mal einen Fußball-Weltmeister in der Koch-Show. Oliver Pocher hingegen tritt sowohl mit seiner schwangeren Ehefrau Amira, als auch mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden an.Am ersten Sonntag im Dezember, dem Nikolaustag, ist zudem ein Nikolaus-Special geplant. Dann tischen «Let’s Dance»-Juror Joachim Llambi und die beiden Moderatorinnen Laura Karasek und Sonja Zietlow ihre weihnachtlichsten Gerichte auf.Die Promis bekommen, wie schon in den Staffeln zuvor, wieder prominente Unterstützung. Während Sternekoch Tohru Nakamura sein Coach-Debüt bei der Henssler-Show feiert, nimmt mit Haya Molcho nach fünf Jahren erstmals wieder eine Frau die Position des Coaches ein. Außerdem stehen Christian Lohse, Ali Güngörmüş, Mario Kotaska und Stefan Marquard den Promi-Teams in der «Grill den Henssler»-Herbststaffel wieder zur Seite und treiben sie zu geschmacklichen Höchstleistungen an.