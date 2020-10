Paluten  Lets Player und veröffentlichter Buchautor

YouTuber

Seine fiktive Minecraft-Welt hat der YouTuber kurzerhand zum Inhalt eines Romans gemacht. Dieser kam bei seinen Fans genauso gut an wie seine Videos und Streams.

Paluten seit 2012 auf YouTube

3,81 Millionen Abonnenten (Kanal: Paluten)

213.000 Abonnenten (Kanal: Team Paluten)

618.000 Follower (Plattform: Twitch)

1,7 Millionen Abonnenten (Plattform: Instagram)

3,0 Milliarden Aufrufe (YouTube Gesamt)

Stand: 22.09.2020

Der Gaming-YouTuber Paluten gehört mit über 3,8 Millionen Abonnenten zu den bekanntesten Webvideoproduzenten in Deutschland. Er startete seine Karriere bereits im Oktober 2012 und veröffentlichte schon damals Let’s Plays. Sein erstes Video handelte von dem Rennspiel „Need for Speed“. Inzwischen veröffentlicht er häufig Let’s Plays zu den Computerspielen „Minecraft“, „GTA“ oder „Fall Guys“ und zwischendurch gelegentlich Vlogs, die ein Einblick in sein Leben geben. Die Videos des YouTubers, die er täglich veröffentlicht, erreichen stets mehrere hunderttausend Aufrufe, wobei das beliebteste bereits über sieben Millionen Mal geklickt wurde.Besonders bekannt wurde seine Videoreihe „Minecraft Freedom“, von der ab 2015 über ein Jahr lang täglich Folgen veröffentlicht wurden. Diese 382 Episoden erzählen eine fiktive Geschichte rund um Paluten und sein Maskottchen, das Schwein Edgar. Bei diesem Projekt waren zahlreiche Let’s Player wie GermanLetsPlay, Sturmwaffel, Zombey, Maudado, Rewinside und viele mehr zu Gast. Gemeinsam mit seinen Kollegen Rewinside, Sturmwaffel, Izzi und Dner betrieb er von 2016 bis 2018 ein Büro mit dem Namen UFO. Nach der Auflösung zog der gebürtige Hamburger nach München.Doch neben YouTube hat sich Patrick Mayer, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, noch eine andere Plattform zur Heimat gemacht. Auf Twitch streamt er regelmäßig montags und donnerstags und spielt dabei vor allem Fall Guys oder reagiert auf Videos. Im Anschluss werden Zusammenschnitte der Streams auf seinem Zweitkanal „Team Paluten“ hochgeladen. Ab 25. März 2020 startete der 32-Jährige gemeinsam mit dem Let’s Player Herr Bergmann den Podcast „Plötzlich Schwanger“. Anfangs zweimal wöchentlich, mittlerweile jeden Sonntag um Mitternacht erscheint eine neue Ausgabe, in der die beiden hauptsächlich aus ihrem eigenen Leben berichten.Neben seinem Merch, der aus verschiedenen T-Shirts und Pullovern besteht, kann man noch weitere Produkte von Paluten erwerben. Am 29. März 2018 erschien sein Buch „Freedom. Die Schmahamas-Verschwörung“. Der YouTuber lieferte die Ideen für die Geschichte, während sie von dem Co-Autor Klaas Kern verschriftlicht wurden. Achtzig Illustrationen wurden dazu von Irina Zinner angefertigt. In dem Roman wurde die Welt, die er in der Reihe „Minecraft Freedom“ geschaffen hatte, in Literatur übertragen. Der Verlag Community Editions, der sich auf die Veröffentlichungen von Influencern spezialisiert hat, publizierte das Buch. Als erster YouTuber im deutschsprachigen Raum stieg er in der Kategorie Belletristik der Spiegel-Bestsellerliste ganz oben auf den ersten Rang und hielt sich insgesamt fünf Monate auf der Liste.Bereits Mitte Mai waren über 80.000 Exemplare verkauft. Der Spiegel-Online-Autor Carsten Görig verglich den Roman mit einem „bemüht lustigem Schulaufsatz“ und auch andere Kritiker fanden kaum ein lobendes Wort. Doch bei seiner Zielgruppe, den YouTube-Fans kam das Buch so gut an, dass im Sommer 2019 der Comic „Der Golemkönig“ folgte. Die Fortsetzung zum Roman „Freedom. Schlamassel im Weltall“ erschien schließlich im März 2020 und erreichte erneut Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste, diesmal in der Kategorie Jugendromane.Für einen YouTuber ist wichtig, was die Fangemeinde von ihm hält und solange sich zahlreiche Jugendliche über jedes Video freuen, das er üblicherweise mit den Worten „Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von…“ beginnt, ist Paluten auch weiterhin eine gute Position im YouTube-Ranking sicher.