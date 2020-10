Hochzeit verschoben: Laura und Wendler kommen aber im Herbst wieder

TV-News

VOX wird neue Folgen ihrer Doku-Soap zeigen; sie ist dann Teil eines neuen Doku-Montags, zu dem auch ein «Goodbye Deutschland»-Ableger gehören wird.

Für Fans von Reality-Shows und deren Sternchen kommt die schlechte Nachricht zuerst: Nach «Die Passion» und «Domino Day» muss RTL auch das nächste televisionäre Highlight im Jahr 2020 absagen: Die Live-Hochzeit von Laura Müller und dem Wendler findet nicht wie geplant im Herbst statt. Man habe sich geeinigt, die Zeremonie nun im kommenden Jahr abzuhalten, heißt es. Fans der beiden können aber VOX einschalten, um mehr von ihnen zu sehen.kehrt mit drei frischen Folgen zurück; los geht es am 26. Oktober, also montags. Die Dokusoap übernimmt den Slot von der Gründershow «Die Höhle der Löwen». Zudem wird es montags dann auch ein komplett neues Format geben, denn die aus «Goodbye Deutschland» bekannten Caro und Andreas Robens bekommen eine eigene Doku-Soap:läuft dann immer um 21.15 Uhr.TV Now legt deutlich früher los, hier stehen erste Episoden des Neustarts schon jetzt für zahlende Kunden zum Abruf bereit.