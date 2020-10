DFL Supercup: Fast so stark wie im Vorjahr

Quotennews

Die Partie, die Bayern München mit 3:2 gewann, fand in der Allianz Arena ohne Zuschauer statt. Das trübte zwar die Stimmung, nicht aber die Zuschauer-Resonanz vor dem Fernseher.

Mit einem 3:2-Sieg über Borussia Dortmund hat sich der FC Bayern München mit Trainer Hansi Flick den nächsten Titel dieser Saison gesichert: Den Supercup der DFL. Eine stramme Leistung. Starke Leistung erbrachte auch das Fernsehen, das ZDF übertrug das Spiel und gab sein bestes, zu übertünchen, dass die Allianz Arena keine Fans zuließ – der hohen Corona-Infektionszahlen wegen. 8,07 Millionen Menschen verfolgten die Partie im Zweiten, das waren fast genauso wie viele beim DFL-Supercup 2019, der damals im August und natürlich noch vor vollen Rängen in der Arena stattfand. Damals kam das Spiel auf 8,09 Millionen Zuschauer.In diesem Jahr lag die ermittelte Quote im Gesamtmarkt bei 27,2 Prozent – das waren weniger als im August 2019, als 32,5 Prozent ermittelt wurden. Wieso die Abweichung? Der August ist traditionell Urlaubsmonat, viele Deutsche sind nicht da oder abends eher noch draußen, um das warme Wetter zu genießen. Das war nun am letzten Septemberabend 2020 ganz anders. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich das Fußballspiel mit 24,9 Prozent Marktanteil den Tagessieg.In der Halbzeitpause, also gegen 21.15 Uhr, zeigte das ZDF ein knapp zehn Minuten langes, das mit 7,32 Millionen Zuschauern sehr gefragt war, natürlich aber von König Fußball profitierte. Die Gesamtquote der Nachrichten lag bei 24 Prozent.