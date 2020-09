ZDF lässt «Die Bergretter» im November wieder los

TV-News

Die neue Staffel der Donnerstags-Reihe fällt aber kürzer aus als gedacht.

Zwischen knapp fünf und knapp 5,6 Millionen Zuschauer fuhr die zurückliegende Staffel der ZDF-im Herbst 2019 am Donnerstagabend ein. Jetzt stehen wieder frische Folgen der Reihe vor der Tür – allerdings wird die nun bald laufende Staffel etwas kürzer ausfallen als zunächst geplant. Einst war von acht Teilen die Rede, gezeigt werden nach ZDF-Angaben nun aber nur fünf. Eine Begründung gibt es nicht, naheliegend ist, dass nicht alles fertig wurde, weil der Corona-Lockdown die Dreharbeiten bremste und stoppte.Los geht es am 12. November, wie immer ist der Donnerstagabend, 20.15 Uhr, die Heimat der Familienreihe.An der Huber-Alm-Seilbahn bahnt sich in der Auftaktfolge von Staffel zwölf eine Katastrophe an. Ein Erpresser droht mit der Sprengung des Halteseils. Er ahnt nicht, dass auch seine hochschwangere Tochter in der Gondel sitzt. Trotz der Gefahr lässt sich Katharina zur schwangeren Anna, deren Freund und Mutter ebenfalls in der Gondel sind, abseilen. Die Wehen setzen ein, und es ist an Markus und dem Team der Bergrettung, schnell den Erpresser zu finden: Annas zutiefst verzweifelten Vater.