Bestätigt: Neue DTM verbleibt im Sat.1-Programm

TV-News

Ab 2021 fahren dann keine Werksteams mehr, sondern professionelle Privatteams.

Die Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM) steht vor großen Umbrüchen. Weil einige Hersteller ausstiegen oder aussteigen, wird aus der Rennserie ab 2021 eine mit GT-Fahrzeugen agierende Organisation, die fortan auf professionelle Privatteams setzt. TV-Sender Sat.1 , der die Fernsehrechte an der DTM 2018 vom Ersten übernahm, bleibt weiter an Bord. Das war schon vor einigen Wochen durchgeklungen, ist nun aber absolut offiziell.«ran»-Sportchef Alexander Rösner sagte in dieser Woche: „Die Entwicklung der DTM-Quoten ist weiterhin sehr erfreulich.“ Das könne gerne so weitergehen. Fakt ist aber auch – den Senderschnitt erreichen die Übertragungen am Samstag- und Sonntagnachmittag nur selten. Zuletzt schwankten sie bei grob zwischen fünf und etwas mehr als acht Prozent.Somit steht fest: Ab 2021 baut Sat.1 sein Motorsportprogramm nochmals aus; denn neben der DTM wird dann auch die noch recht junge Rennserie FormelE (bisher bei Eurosport beheimatet) zum Bällchensender kommen.