«Love Island»: RTLZWEI sonnt sich weiter in paradiesischen Zahlen

Quotennews

Nicht nur «Love Island» glänzt: Auch «Naked Attraction» bringt RTLZWEI überaus erfreuliche Quoten.

Heiße Flirts und pralle Quoten: Bei RTLZWEI sorgtnoch immer für stattliche Quoten. Am Montag erreichte die Sandstrand-Flirt-Dokusoap ab 22.10 Uhr 0,86 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,54 Millionen Werberelevante. Das bedeutete sehr tolle 4,1 Prozent Marktanteil insgesamt und sehr beeindruckende 8,7 Prozent bei den Jüngeren. Die «Love Island»-Begleitsendungschloss mit 0,42 Millionen Fernsehenden an. Das bedeutete sehr gute 3,4 Prozent insgesamt.0,22 Millionen Jüngere brachten dem Grünwalder Sender ebenfalls sehr gute 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein. Ab kurz nach Mitternacht erreichtewiederum 5,0 Prozent Marktanteil bei allen und 7,3 Prozent bei den Werberelevanten. 0,38 Millionen Interessenten waren mit von der Partie, bei den Jüngeren belief sich die Reichweite auf 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen.Zu Primetime-Beginn holte0,96 Millionen Wissbegierige an die Mattscheiben. Das mündete für RTLZWEI zur besten Sendezeit in eine Sehbeteiligung in der Höhe von sehr guten 3,1 Prozent. 0,67 Millionen Umworbene glichen derweil sehr tollen 7,4 Prozent Marktanteil.