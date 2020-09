RTLZWEI punktet am Donnerstag mit Sozialdoku und «Love Island»

Quotennews

Der Münchner Fernsehsender machte eine gute Figur; insbesondere die Flirtshow gibt kurz vor dem Finale nochmals ordentlich Gas.

Am Montag steigt ab 22.15 Uhr das große Finale der Flirt- und Kuppelshow; bis dahin wird RTLZWEI noch zwei Episoden ausstrahlen. Am Donnerstag lief besagte Sendung, die zur Zeit auf Mallorca entsteht, ab 22.15 Uhr und bescherte dem Sender mit im Schnitt 9,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen ein richtig gutes Ergebnis. 0,80 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten insgesamt ein.Dabei profitierte die Produktion von ITV Studios Germany auch vom starken Lead-In. Ab 20.15 Uhr hatte der Sender eine weitere Folge vonim Programm. Die Bilder von der Straße kamen im Schnitt auf eine Sehbeteiligung in Höhe von 1,08 Millionen Zuschauern – bei den Umworbenen landete die zweistündige Sendung bei genau achteinhalb Prozent und somit weit über der Sendernorm.Stark gefragt war am Donnerstag auch die neueste Folge der Vorabend-Serie, die um kurz nach 19 Uhr anlief. 8,0 Prozent Marktanteil wurden bei der aus dem Hause filmpool kommenden Sendung festgestellt. Die Gesamt-Reichweite lag bei 0,71 Millionen.