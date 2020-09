Mit Promis: «Quiz-Champion» besiegt «Oktoberfest 1900»

Quotennews

Das Kerner-Quiz landete auch bei jungen Zuschauern über der Sendernorm.

Die meistgesehenen Primetime-Programme am Mittwoch liefen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Mit einer sehr ordentlichen Zuschauerzahl setzte sich das Zweite Deutsche Fernsehen an die Spitze um Viertel nach acht. Ausgestrahlt wurde ab 20.15 Uhr eine neue Folge von Johannes B. Kerners, diesmal mit einer Promi-Ausgabe, an der unter anderem Anne Gesthuysen und Marcel Reif als Kandidaten mitwirkten.3,78 Millionen Zuschauer führten zu 13,2 Prozent Marktanteil – für das ZDF ein passabler Wert. Stark unterwegs war die 90 Minuten lange Sendung bei den 14- bis 49-Jährigen; hier wurden 7,9 Prozent Marktanteil eingefahren. Im Anschluss, während der Ausstrahlung des, stieg die Quote gar auf tolle 9,8 Prozent. Das Nachrichtenmagazin erreichte 3,95 Millionen Zuschauer. Die Gesamt-Quote stieg auf 15,4 Prozent.Im Ersten gab es den nächsten Teil des Event-Filmszu sehen. Ab 20.15 Uhr sahen 3,45 Millionen Menschen diesen linear. Unbekannt ist, wie oft die fortlaufende Geschichte über die ARD Mediathek zeitlich flexibel abgerufen wird. Im linearen Bereich kam der Film am Mittwochabend auf passable 12,1 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 5,6 Prozent bei den Jungen.