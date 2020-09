ZDFneo: «Wilsberg» knackt Zwei-Millionen Marke

Quotennews

Bei ProSiebenMaxx hat es die Sitcom «Ghosted» schwer.

Der digitale Fernsehsender ZDFneo profitierte am Mittwochabend von ZDFs «Quiz-Champion»-Programmierung. Weil im Hauptprogramm kein Krimi lief, waren die Werte von-Wiederholungen bei ZDFneo stark. Ab 20.15 Uhr kam eine Folge der Reihe auf 2,15 Millionen Zuschauer insgesamt sowie 7,5 Prozent Marktanteil. Ab 21.45 Uhr sahen noch 1,67 Millionen Menschen ab drei Jahren eine weitere Ausgabe der Produktion – hier punktete ZDFneo mit grandiosen 7,8 Prozent Marktanteil. Eine ab 19.20 Uhr gesendete-Wiederholung hatte den Sender bereits mit fünf Prozent glücklich gemacht.Weniger stark lief es für eine in Deutschland eher unbekannte US-Sitcom, die Privatsender ProSiebenMaxx am Mittwochabend ab etwa 21.35 Uhr zeigte.unterbot den Senderschnitt um etwa die Hälfte, mehr als 0,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen waren nicht drin. Die Gesamt-Reichweite lag bei etwa 90.000 Sehern.Dabei hatte direkt davor eine Wiederholung des populärenfür rund 210.000 Zuschauer insgesamt gesorgt. Die Sitcom aus der Schmiede von Chuck Lorre bescherte ProSieben Maxx ab 21.10 Uhr im Schnitt 1,7 Prozent Marktanteil und somit ordentliche Werte.