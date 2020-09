Beim Gesamtpublikum: Carmen Nebel unterliegt ARD-Film

Quotennews

«Willkommen bei Carmen Nebel» hatte zwar ordentliche Werte für das ZDF vorzuweisen, Das Erste hatte mit dem Film «Spurlos in Marseille» aber den deutlich größeren Erfolg.

Quotenverlauf «Willkommen bei Carmen Nebel» 2019 Mai: 3,81 Mio. / 13,6 %

Juli: 3,26 Mio. / 13,5 %

September: 3,18 Mio. / 13,1 % Werte Gesamtpublikum ab 3 J.

Bis 2021 bleibt Carmen Nebel dem ZDF definitiv erhalten, schon in diesem Jahr soll allerdings ihre Showenden. Die erste der finalen Ausgaben lief am Samstagabend und knüpfte an die Werte des vergangenen Jahres an: Im Schnitt wurde die dreistündige Livesendung von 3,48 Millionen Zusehern verfolgt, 14,2 Prozent Marktanteil entsprach das. Eine höhere Quote hatte das Format zuletzt im September 2017 (14,7 Prozent).Das sind solide Zahlen, allerdings sind die Samstags-Krimis im Zweiten zuletzt wesentlich beliebter gewesen mit Zuschauerzahlen an die fünf Millionen.Der Gesamtsieg ging an Das Erste:hat es zu 5,42 Millionen Zusehern und 20,5 Prozent Marktanteil gebracht. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 8,9 Prozent Marktanteil sehr schön, wohingegen das ZDF mit mauen 4,2 Prozent vorliebnehmen musste. Hier steigerte sichzu später Stunde aber noch auf gute 9,8 Prozent. Im Ersten ließ das Interesse nach 21.45 Uhr stark ab:fiel auf eine Reichweite in Höhe von 2,69 Millionen, der Gesamtmarktanteil schrumpfte auf 11,9 Prozent.